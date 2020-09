Conselho das Comunidades Portuguesas reúne com agenda cheia

Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), que se reúne esta semana em Lisboa, considera que a carência que atinge os emigrantes e lusodescendentes e a crise do movimento associativo são os principais desafios atuais.

A reunião do Conselho Permanente da CCP vai decorrer entre terça e quinta-feira, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, e contar com conselheiros oriundos de vários países onde está presente a comunidade portuguesa, como o Brasil, Suécia, Namíbia, Venezuela, Bélgica, Estados Unidos e França.

Além de encontros com personalidades como o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, os conselheiros vão reunir-se com elementos do Governo de áreas como a Justiça e a Educação.

Leia mais em Bom Dia