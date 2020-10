Conselho das Comunidades quer mais mesas de voto nas próximas eleições presidenciais

Hoje às 17:01 Facebook

O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, considera que continuam a existir "obstáculos estruturais" que impedem a participação dos portugueses residentes no estrangeiro e escreveram à Secretária de Estado das Comunidades alertando para as "condições de votação para as eleições presidenciais".

"As próximas eleições presidenciais irão decorrer num contexto afetado pela pandemia da covid-19 e observámos, através da imprensa, que várias medidas irão provavelmente ser tomadas em território nacional com o objetivo de fomentar a participação cívica dos cidadãos portugueses, nomeadamente com o desdobramento de locais de voto ou ainda com o voto «porta a porta». Também verificámos e saudamos as alterações às leis eleitorais que irão permitir a desmaterialização dos cadernos eleitorais, o que irá facilitar consideravelmente a organização do processo eleitoral em Portugal e nos postos consulares", lê-se na carta enviada a Berta Nunes, com cópia para a Presidência da República.

