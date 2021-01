Conselho das Comunidades teme forte abstenção nas presidenciais e lamenta informação tardia

Hoje às 13:51 Facebook

Os representantes das comunidades portuguesas temem uma forte abstenção nas presidenciais do próximo fim de semana, lamentando que, devido à informação tardia, ainda existam portugueses que desconhecem quando e onde podem votar.

A três dias do início da votação dos cidadãos portugueses que residem fora de Portugal, que podem fazê-lo no sábado e no domingo, o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) deixa o alerta: "Não podemos acreditar que os portugueses vão percorrer 500 quilómetros para votar, porque não vão, e ainda mais com as restrições de circulação devido à covid-19".

O Presidente do CCP, Flávio Martins, lamenta que a informação sobre este ato eleitoral tenha chegado "tão tarde", o que levou a que, ainda hoje, existam muitos portugueses sem qualquer indicação sobre as datas e os locais de voto.

