Cônsul honorário em Gand homenageou portugueses caídos em combate na Bélgica

Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

"Devido a restrições do governo à covid-19 em vigor na Bélgica, neste dia 11 de novembro de 2020, só eu coloquei uma coroa de flores na placa comemorativa dos soldados portugueses em Gand, para os homenagear e não para os esquecer", declarou nas redes sociais o cônsul honorário de Portugal naquela cidade belga.

Bruno JosdeterBerst quis assim marcar a efeméride: dia 11 de novembro comemora-se a assinatura do Armistício de Compiègne, que foi assinado em 1918 entre os Aliados e a Alemanha, dentro de um vagão-restaurante na floresta de Compiègne, com o objetivo de encerrar as hostilidades na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial.

Leia mais em Bom Dia