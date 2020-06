Consulado de Clermont-Ferrand muda de instalações

Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

As instalações do consulado de Portugal em Clermont-Ferrand, segunda cidade de França com mais portugueses, devem mudar até ao final de 2020 para um centro de escritórios na cidade, revelou o cônsul honorário, Isidro Fartaria.

"Estou a fazer um centro de escritório novo, em Clermont-Ferrand, e quero meter o consulado lá dentro. Vai haver um hall para acolher as pessoas, dois escritórios. Deverá estar pronto durante os últimos quatro meses do ano", revela Isidro Fartaria, cônsul honorário.

A possibilidade foi confirmada pelo gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes. "Em virtude de existência da possibilidade de mudança de instalações para um espaço mais moderno, com facilidade de acesso, estacionamento e permitindo que o consulado honorário permaneça muito próximo da localização geográfica das anteriores instalações, confirmamos a previsão da mudança até ao final do corrente ano", lê-se na resposta oficial.

Leia mais em Bom Dia