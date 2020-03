Consulado de Joanesburgo reabre portas

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O consulado-geral de Portugal em Joanesburgo retomou, esta segunda-feira, os serviços de atendimento ao público, com regras para proteger funcionários e utentes, após resultados negativos de dois casos suspeitos de Covid-19, disse o cônsul-geral.

"Aguardávamos os resultados das análises a duas funcionárias. Os resultados dos testes foram negativos durante a semana. O último deles foi no sábado de manhã, por isso tomei a decisão de voltar a abrir hoje [segunda-feira] o atendimento ao público, mas mantém-se o apelo do Governo português para as pessoas evitarem vir ao consulado para assuntos que não sejam urgentes", disse o cônsul-geral, Francisco Xavier de Meireles.

Leia mais em Contacto