Consulado de Londres reabriu com medidas de segurança, mas portugueses têm receio

Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Consulado-Geral de Portugal em Londres adotou medidas para respeitar o distanciamento social e alargou o horário de atendimento, mas muitos portugueses estão a cancelar ou a faltar às marcações por receio de contágio da covid-19.

Após dois meses de atendimento reservado apenas a casos de emergência devido ao confinamento decretado pelo Governo britânico, o Consulado-Geral de Portugal em Londres reabriu há duas semanas para entregar documentos de identificação. Esta segunda-feira, foi retomado o atendimento presencial, mas apenas por marcação prévia e com condições: os utentes têm de usar máscara no interior do consulado e respeitar o distanciamento social, notório na sala de espera, quase vazia e com apenas algumas cadeiras disponíveis.

Nas diferentes salas existem dispensadores de gel desinfetante e os postos de atendimento têm painéis de acrílico para separar utentes e funcionários. Apesar disso, alguns portugueses ainda têm receio de se deslocar ao consulado. "Nestes primeiros dias tivemos uma percentagem significativa de quebras, de pessoas que aceitam a marcação mas que não vêm. Algumas das quais cancelam e compreendemos porquê. A razão principal é o receio. Têm ainda receio de sair, têm receio de vir ao consulado", reconhece a cônsul-geral, Cristina Pucarinho. Porém, a diplomata garante: "Foram criadas condições de segurança para que os utentes possam vir ao consulado com confiança de que não sofrem aqui ou que não são aqui expostos a riscos".

Leia mais em LusoPress TV