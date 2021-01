Consulado de Portugal no Luxemburgo vai ter duas mesas de voto

Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses recenseados no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo vão poder votar presencialmente nos dias 23 e 24 de janeiro para eleger o próximo Presidente da República de Portugal. O consulado vai ter duas mesas de voto, que vão estar abertas aos eleitores entre as 8 e as 19 horas, durante esses dois dias.

Quem o diz é o cônsul Gomes Samuel. Recorde-se que, ao contrário das eleições legislativas, onde existe a opção de voto por correspondência ou presencial, nas eleições presidenciais o voto para os emigrantes é apenas presencial.

Com perto de 50 mil portugueses recenseados no ​​​​​​​consulado (47 mil eleitores em 2019), e em plena pandemia, os analistas preveem um aumento da taxa de abstenção.

Leia mais em Contacto