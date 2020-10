Consulado de Vancouver vai atender via Zoom

Hoje às 14:17 Facebook

O consulado-geral de Portugal em Vancouver, no oeste do Canadá, vai lançar esta semana um projeto-piloto de atendimento por videochamada.

"A situação pandémica veio aumentar as dificuldades de acesso direto aos nossos serviços. Apesar de termos procurado ir ao encontro das necessidades dos utentes com uma oferta alargada de serviços consulares por correio e correio eletrónico, sentimos uma necessidade de inovar encontrando outros canais de comunicação que nos permitam estar mais próximos dos portugueses e lusodescendentes no oeste do Canadá", reconhece Marta Cowling, a cônsul-geral de Portugal em Vancouver.

A diplomata, em funções no Canadá desde agosto de 2018, explica que, nos "tempos difíceis" que se vivem atualmente, esta opção de ir ao consulado virtualmente "é uma mais-valia".

