Consulado em Caracas já aceita marcações online

O Consulado-Geral de Portugal em Caracas, na Venezuela, lançou esta semana uma nova página na internet que permite aos interessados realizarem agendamentos online para os distintos atos consulares.

Trata-se de uma iniciava que pretende "simplificar a vida das pessoas", afirmou o cônsul-geral de Portugal em Caracas. "Foi lançada hoje [sexta-feira] a página web e as pessoas já podem fazer todas as marcações online", disse Licínio Bingre do Amaral.

O cônsul-geral chamou a atenção para o facto de o Consulado-Geral de Portugal em Caracas ter limitações quanto ao número de utentes que podem passar diariamente pelas instalações consulares, devido às normas de biossegurança preventivas da pandemia do novo coronavírus.

