Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo retoma atendimento presencial a 4 de maio

A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, o Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo vai estar aberto para atendimento presencial por marcação, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas.

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo, em coordenação com o Consulado Geral, prevê que o início da normalização do funcionamento dos serviços consulares possa acontecer já a partir da próximo segunda-feira, dia 4 de maio. O consulado vai estar aberto para atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, sendo apenas atendidas as marcações efetuadas para esse período - marcar.luxemburgo@mne.pt ou através do telefone 45 33 47 - e, de preferência, os casos urgentes devidamente comprovados.

