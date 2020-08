Consulado no Luxemburgo retoma horários habituais

Hoje às 13:43 Facebook

Após um reforço de turnos e pessoal durante o mês de julho e início de agosto, os horários para tratar do cartão do cidadão no Consulado de Portugal no Luxemburgo regressaram ao normal desde quinta-feira, dia 6 de agosto.

O horário para os atos consulares por marcação no consulado português no Grão-Ducado regressou aos períodos normais, na quinta-feira da semana passada, dia 6 de agosto. Em e-mail enviado às redações, o cônsul-geral português, Manuel Gomes Samuel, informa que o horário diário de abertura para atos consulares por marcação, das 7 horas e 30 às 14 horas e 30 regressou ao normal, após os turnos extra durante julho e início de agosto.

