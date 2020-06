Hoje às 14:41 Facebook

O Consulado-geral de Portugal no Luxemburgo tem novos horários de atendimento ao público.

Daqui em diante, a representação diplomática de Portugal no Grão-Ducado atende os utentes entre as 7 horas e 30 e as 14 horas e 30, sem interrupções. "Todos os atos consulares requerem marcação prévia", indica o consulado numa nota divulgada esta segunda-feira.

A instituição dá também conta dos procedimentos em vigor sobre os registos de nascimento.

