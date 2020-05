Consulados de Portugal retomaram hoje o atendimento ao público com novas regras

Hoje às 16:35 Facebook

Os postos consulares portugueses em França retomaram esta segunda-feira o atendimento ao público. Além do uso de máscara - obrigatório em todos os consulados - há outras regras que tem de seguir se quer ser atendido.

"Este processo [de reabertura] decorre com o máximo respeito pela segurança dos trabalhadores e do público" diz uma nota da Secretaria de Estado das Comunidades portuguesas, divulgada na semana passada. "Para esse fim, foram investidos cerca de 300 mil euros na aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, como separadores de acrílico, máscaras, luvas e gel desinfetante, já distribuídos pelos postos consulares".

"No entanto, tal não significa um regresso à normalidade e por isso, a partir desta data, aplicar-se-ão novas modalidades de atendimento para que possam ser cumpridas as medidas de segurança sanitária exigidas aos estabelecimentos que recebem público e que visam garantir tanto a sua proteção como a dos funcionários", lê-se numa nota do Consulado Geral de Portugal em Marseille.

O uso de máscara é obrigatório em todos os postos consulares. "Quem suspeitar ou estiver doente deverá ficar em casa", lê-se no site do Consulado Geral de Portugal em Strasbourg. "Para evitar risco de contaminação, cada utente deverá chegar à hora marcada no seu agendamento, nunca mais do que 10 minutos antes da hora agendada para não permanecer muito tempo na sala de espera".

Nas redes sociais, o Consulado Geral de Portugal em Bordeaux é claro: "Não se desloque ao Consulado Geral sem primeiro certificar-se de que tomou conhecimento das novas modalidades de atendimento". Neste posto consular o atendimento presencial será feito exclusivamente por marcação prévia.

