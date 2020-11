Consulados em França continuam a funcionar apesar do confinamento

Hoje às 14:35 Facebook

Os consulados-gerais em Paris, Lyon, Marselha, Bordéus, Estrasburgo e o vice-consulado em Toulouse que servem os cidadãos portugueses em França vão continuar a funcionar apesar do novo período de confinamento no país, garantiu o embaixador português de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira.

"Sem prejuízo de eventuais novas medidas que possam vir a ser anunciadas ou uma evolução negativa da situação sanitária, a rede consular neste país continuará a funcionar sem alterações", pode ler-se numa mensagem publicada nas páginas da internet dos diversos consulados e assinada pelo embaixador de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira.

O novo período de confinamento no país começou esta sexta-feira e deve estar em vigor, pelo menos, até dia 1 de dezembro. Neste confinamento, ao contrário do que aconteceu na primavera, as autoridades francesas decidiram que os serviços públicos ficam abertos e acessíveis a todos.

