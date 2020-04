Consulados portugueses inundados de questões sobre as férias de verão

Hoje às 11:52 Facebook

Os consulados portugueses estão a assegurar serviços mínimos para casos urgentes, com alguns funcionários nas instalações e outros em regime de teletrabalho. No entanto, algumas das questões mais recebidas pelos consulados lusos na Europa são relativas às férias. Os diplomatas portugueses são peremptórios: "não temos informação para transmitir quanto à possibilidade de serem efetuadas viagens no próximo verão ".

Vários consulados portugueses na Europa pedem aos portugueses para contactarem os seus serviços apenas em caso de urgência: "se a sua situação não é urgente, não nos contacte, pois se o fizer estará a prejudicar o tratamento das situações urgentes".

