Coordenação das Coletividades Portuguesas de França espera retomar atividade em setembro

A Coordenação das Coletividades Portuguesas de França (CCPF) espera retomar as atividades a partir de setembro, revela Emília Ribeiro, da direção da CCPF.

"Se a situação de crise se normalizar", a CCPF volta ao ativo em setembro, com uma formação de dirigentes associativos, e espera também poder organizar o Encontro Nacional das Associações Portuguesas, no mês de outubro, na Mairie de Paris, "se o evento for aceite nesse local, ou noutro a definir", revela Emília Ribeiro, da direção da CCPF.

A estrutura federativa das associações portuguesas teve de anular vários eventos durante este período de confinamento como, por exemplo, a entrega dos diplomas aos alunos de português, uma formação de dirigentes associativos, a celebração do Dia da língua portuguesa, e uma viagem a Portugal de alunos de português.

