Coordenação do Ensino Português em França recruta dois professores

Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenação do ensino português em França está a recrutar dois professores de português, um para a região parisiense e outro para lecionar na Secção Internacional de Grenoble.

O procedimento concursal simplificado para recrutamento local de dois professores do ensino português no estrangeiro foi aberto na semana passada. Nos dois casos, trata-se de uma vacatura até ao final do ano letivo 2020-2021, "por inexistência de candidatos aos horários de História e Geografia na bolsa de recrutamento do concurso geral".

Um dos professores vai lecionar em horário completo (22 horas) na Secção Internacional de Grenoble. O segundo vai lecionar em 5 escolas diferentes nos departamentos 77 e 94, também em horário completo (22 horas): em Fontainebleau (Collège Lucien Cézard), em Champagne-sur-Seine (Escola Primária Maugé), em Nemours (Escola Primária Cherelles), em Saint Fargeau-Ponthierry (Escola Primária Saint-Exupéry) e em Bry-sur-Marne (Collège Henri Cahn).

Leia mais em LusoJornal