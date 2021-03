Corte significativo dos subsídios às associações portuguesas em França

Hoje às 13:58 Facebook

O Governo português prepara-se para atribuir quase 150.000 euros de subsídios a associações portuguesas em França através do concurso anual organizado pela Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP). De acordo com a lista provisória divulgada esta semana, 16 associações de portugueses em França vão receber subsídios - mais uma do que no ano passado - mas o montante do subsídio atribuído desceu de 261.827,25 euros em 2020 para 149.218,75 euros em 2021.

O montante global dos subsídios a nível mundial aumentou consideravelmente porque passou de cerca de 560 mil euros em 2020 para mais de 700 mil euros em 2021. Em França, tal como no ano passado, o maior subsídio vai para a Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontault-Combault (APCS), que vai receber 26.950 euros para a 45.ª Festa Franco-Portuguesa (no ano passado, para a mesma festa, que não foi realizada, tinham sido atribuídos 36.750 euros) e vai receber 8.275 euros para a permanência social da associação (no ano passado tinha sido atribuído 20 mil euros). Este ano, a APCS vai receber 35.225 euros, enquanto no ano passado lhe tinham sido atribuídos 57.750 euros.

