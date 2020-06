Covid-19: comunidade portuguesa recolhe dez toneladas de alimentos em França

Hoje às 14:43 Facebook

A iniciativa "Todos juntos", organizada este sábado pela comunidade portuguesa na região de Paris, recolheu dez toneladas de alimentos, 250 caixotes de roupa e mais de 10 mil euros em donativos para ajudar quem mais sofre com a covid-19.

"É um sucesso. Pedimos à comunidade para se unir e estamos a ter um resultado interessante. [...] É um êxito, mais não seja porque os portugueses se uniram", afirma o diretor-geral da Rádio Alfa, Fernando Lopes, que encabeça a iniciativa.

As doações começaram a chegar cedo à sede da Rádio Alfa, que difunde em português na região parisiense. Paletes com batatas, açúcar ou legumes, mas também caixotes com roupa e brinquedos, rapidamente encheram a sala. Para ajudar na triagem e na organização de todas as doações, a iniciativa contou com mais de 180 voluntários. "É com muito orgulho que conseguimos reunir estas pessoas todas. Tivemos uma adesão bastante grande e ficaríamos ainda mais felizes se as pessoas que fossem receber toda esta recolha, sobretudo os alimentos, pudessem sentir a felicidade e o carinho que nós vamos tentar transmitir ao oferecer estes produtos", disse o presidente da associação Les Amis du Plateau, em Champigny-sur-Marne, Joaquim Barros, que organizou a receção dos géneros alimentares.

