Covid-19: consulados portugueses perderam cerca de um terço das receitas este ano

Os consulados de Portugal no estrangeiro vão perder cerca de um terço dos seus rendimentos este ano, por efeito da pandemia de covid-19. No Orçamento de Estado para 2020 o Governo previa que os consulados portugueses no estrangeiro rendessem 60 milhões de euros, mas agora já só prevê que entrem nos cofres do Estado cerca de 40 milhões.

Com o encerramento, durante várias semanas, dos postos consulares durante a primeira vaga da pandemia e com uma diminuição dos utentes, com a suspensão das permanências consulares e com a paragem abrupta das viagens internacionais - que implicam menos necessidade de passaporte e de vistos - é natural que o número de atos consulares tenha substancialmente diminuído.

