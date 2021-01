Covid-19: direção das comunidades encerrada para desinfeção após colaborador ter testado positivo

Hoje às 13:04 Facebook

As instalações da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) estarão encerradas esta segunda-feira e amanhã para desinfeção total do espaço, na sequência de um colaborador ter testado positivo para a covid-19, informa o serviço.

De acordo com a DRCCE, "o colaborador que testou positivo apenas compareceu ao serviço no dia 05 de janeiro, sendo que a partir do dia seguinte (6 de janeiro), altura em que apresentou sintomas, manteve-se em casa em isolamento profilático, onde permanece agora em recuperação".

