Covid-19 em Scheine: apenas uma criança portuguesa infetada

As aulas de língua portuguesa em Rheine, na Alemanha, foram canceladas devido a um caso de covid-19. O teste efetuado a um aluno português da quinta classe deu resultado positivo. Toda a turma, constituída por dez alunos, foi colocada em quarentena este fim de semana pelas autoridades de saúde do distrito de Steinfurt.

Controlos de massa efetuados no Gymnasium Dionysianum, na cidade de Scheine, na Alemanha, permitiram detetar o caso do jovem português. Além dos colegas, foram colocados em quarentena doze professores, de acordo com o porta-voz da cidade, Frank de Groot-Dirks.

Os testes em massa na escola Dyonysianum foram efetuadas depois de ter sido detetada uma primeira infeção pelo novo coronavírus num funcionário administrativo que trabalha naquele liceu e na escola primária Paul Gerhardt. Cerca de 300 pessoas foram testadas em ambos estabelecimentos de ensino.

