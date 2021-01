Covid-19 impede gravações da novela "Amor Amor" no Luxemburgo

Hoje às 15:17 Facebook

A nova novela da SIC é centrada na história de uma família portuguesa emigrante no Luxemburgo e de um cantor popular. Autora, Ricardo Pereira e Toy contam os segredos deste projeto que é líder de audiências.

Desde que estreou, há semana e meia, que a novela "Amor Amor", emitida no horário nobre da SIC, tem liderado as audiências em Portugal, com cerca de 1,5 milhões de espetadores a acompanharem a história do casal de emigrantes portugueses no Luxemburgo, Bruno (interpretado por Paulo Rocha) e Linda (Joana Santos) e da sua filha Mel (Filipa Nascimento), bem como do "rei" da música portuguesa Romeu Santiago, a verdadeira paixão de Linda e o verdadeiro pai de Mel, que vive em Guimarães, onde decorre a maior parte da história.

