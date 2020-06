Covid-19 mata dois portugueses na África do Sul

Hoje às 14:03 Facebook

Dois cidadãos portugueses morreram por covid-19 na Cidade do Cabo, revelou fonte da comunidade naquela cidade sul-africana.

Um homem de 67 anos, natural de Lisboa, morreu no passado domingo, numa unidade hospitalar na Cidade do Cabo, onde se encontrava hospitalizado, vítima do novo coronavírus, adiantou a mesma fonte. Segundo as pessoas que o conheciam, o português radicou-se na África do Sul ainda muito jovem depois de uma passagem por Luanda, em Angola. Na África do Sul, distinguiu-se como empresário na indústria da informática e era uma pessoa "muito considerada" na comunidade.

A segunda vítima portuguesa que faleceu por covid-19 na Cidade do Cabo é uma mulher de 83 anos.

