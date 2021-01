Covid-19: Portugal ainda não pediu ajuda ao Luxemburgo

Hoje às 14:39 Facebook

O Governo do Grão-Ducado foi o primeiro a oferecer apoio a Portugal, mas até esta quinta-feira o Luxemburgo não recebeu nenhum SOS do executivo português, que está para já em conversações com a Alemanha e Espanha.

Portugal lidera a tabela da Europa com mais casos de infeção e morte. Uma situação "drástica" como definiu esta quinta-feira o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que levou já o executivo português a solicitar apoio internacional para combater a pandemia.

O Luxemburgo foi o primeiro país a oferecer ajuda a Portugal, mas o executivo de Costa ainda não contactou o Grão-Ducado.

