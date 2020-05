Covid-19: portugueses da Suíça sofrem de ansiedade e depressão

Hoje às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O aumento da ansiedade, a depressão e a violência doméstica são os principais motivos que levaram a comunidade portuguesa residente na Suíça a procurar apoio psicológico durante o confinamento provocado pela covid-19.

Bruna Matos, psicóloga e presidente da Associação de Profissionais de Saúde Lusófonos da Suíça Francesa (LusoSanté) reconhece que houve um acréscimo de 20% no que diz respeito à procura de ajuda psicológica no período do confinamento: "O confinamento veio agravar situações já existentes de violência doméstica, depressões e ansiedade". A profissional de saúde acredita que o número de procura terá tendência a aumentar após os impactos deixados pelo isolamento social, durante o confinamento imposto pelo Conselho Federal na Suiça.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade da Basileia, as medidas de confinamento parcial impostas deixaram uma em cada duas pessoas mais stressadas. Os resultados do estudo são baseados nas respostas de 10.000 pessoas em toda a Suíça, durante o período de 6 a 8 de abril, três semanas após as medidas de isolamento terem sido introduzidas pelo Governo. O estudo releva que os níveis de stress provocados pelo coronavírus na Suíça são atribuídos a mudanças no trabalho ou na escola, bem como a uma vida social restrita ou ao cuidado de crianças.

De acordo com o relato feito pela psicóloga brasileira Emily Frezza, residente na Suíça há seis anos, que acompanha cerca de 70 pacientes portugueses nos estabelecimentos onde exerce funções, a situação atual, provocada pelo covid-19, veio acentuar o isolamento já vivido por uma grande parte dos pacientes que apresentam estados ansio-depressivos.

"Muitos dos pacientes que acompanho têm dificuldade em sair de casa e manter uma vida social ativa. Muitas das vezes, eram as consultas que os obrigava a sair e a ter de se arranjar. Esta situação de isolamento imposto para travar a propagação do covid-19 só veio piorar o estado desses pacientes", diz a psicóloga, acrescentado que, para muitos, este período trouxe consigo uma "tensão adicional" que levou mesmo, nalguns casos, à violência.

Leia mais em Bom Dia