Covid-19: Precisa do teste PCR traduzido? Em Portugal, basta pedir

Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

"Sempre que solicitado", o resultado dos testes PCR pode ser traduzido "pelo menos em inglês" em todos os laboratórios portugueses, como revela o gabinete da secretária de estado das comunidades, Berta Nunes.

Depois de um breve período de adaptação às regras que, desde os finais de janeiro, obrigam todos os passageiros com destino ao Grão-Ducado a apresentar um teste PCR negativo no momento do embarque, o "Ministério da Saúde português solicitou à rede laboratorial SARS-CoV-2 - privada e pública -, num total de 103 laboratórios, a disponibilização de resultados em línguas estrangeiras". Desta forma, segundo a informação prestada pelo Governo português, "todos [os laboratórios] o fazem a pedido, pelo menos, em inglês", havendo até laboratórios que apresentam logo resultados em português e inglês.

Leia mais em Contacto