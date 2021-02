Covid-19: teste negativo para entrar no Luxemburgo tem de estar traduzido

Hoje às 14:54 Facebook

Se está em Portugal ou no estrangeiro e tenciona viajar para o Luxemburgo, o teste negativo à covid-19 que tem de apresentar no momento do embarque tem de estar traduzido para uma das línguas do país ou para inglês.

Se dúvidas havia, a lista das regras em vigor até ao final do mês é bastante clara. "O resultado do teste negativo deve ser apresentado em papel ou formato eletrónico e, caso necessário, acompanhado de uma tradução para uma das línguas administrativas do Luxemburgo (luxemburguês, francês, alemão) ou inglês".

