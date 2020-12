Curta de Catarina de Sousa no Festival Internacional de Roterdão

Hoje às 12:46 Facebook

A curta-metragem "Tracing Utopia", da portuguesa Catarina de Sousa e do norte-americano Nick Tyson, vai estar em competição no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos.

"Este trabalho, que retrata as aspirações de uma comunidade de jovens «queer» no Queens, é uma odisseia que transcende o tempo, através dos sonhos e visões de um mundo melhor. O filme parte de uma utopia e cria um manifesto colaborativo, exigindo as mudanças que os jovens «queer» desejam hoje", referiu a Portugal Film, em comunicado, sobre a curta que vai ter estreia absoluta em Roterdão.

Já na competição de longas-metragens, pelo prémio Tigre, encontra-se o brasileiro "Madalena", de Madiano Marcheti, também em estreia mundial, sobre a forma como "a morte de uma mulher trans liga três vidas no coração agrário do Brasil".

