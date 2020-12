David Angel: "Se os imigrantes querem o direito de voto têm que lutar por ele"

Hoje às 12:36 Facebook

David Angel fez o seu primeiro discurso contra a guerra do Iraque. Foi jornalista. É sindicalista na OGBL, num setor em que o patronato está a romper as convenções coletivas. Acredita que só a mobilização dos trabalhadores pode impedir que a crise multiplique as desigualdades.

David Angel nasceu no Luxemburgo, a mãe é catalã e o pai do Grão-Ducado. Na sala onde trabalha tem uma placa com o nome do seu tio-avô, sindicalista na Catalunha, o seu grande exemplo. "Era operário qualificado, sempre sindicalista, foi secretário sindical e até à sua morte estava encarregue dos reformados no seu sindicato. Todas as manhãs ia a pé ao sindicato e dizia sempre que no dia em que não fosse ao sindicato era porque estava morto, o que de facto aconteceu. Só faltou a esse compromisso porque deixou de viver."

