Deputado português fala em "crise social" em Macau

O único deputado português no parlamento de Macau denunciou, esta segunda-feira, centenas de despedimentos sem indemnização, comunicados logo após o início do surto do coronavírus Covid-19, classificando a situação de "crise social".

José Pereira Coutinho falava aquando da entrega de uma petição ao chefe do Governo de Macau, por um grupo que representa cerca de 400 motoristas de autocarros, que o deputado acompanhou, e na qual se solicita ajuda financeira face à crise que se agravou com o impacto económico do surto do coronavírus Covid-19.

