Deputados lamentam encerramento do jornal Mundo Português

"Ao longo de 51 anos o jornal Mundo Português, que começou por se chamar O Emigrante, acompanhou a história da emigração portuguesa como nenhum outro órgão da comunicação social o fez", pode ler-se no voto de louvor apresentado no parlamento por vários deputados socialistas.

O jornal merece "um louvor pela forma como se preocupou com a vida das comunidades no estrangeiro", afirmam os deputados que lamentam que a última edição física tenha sido em fevereiro. Os parlamentares consideram que o Mundo Português "merece ser evocado precisamente pelo papel insubstituível que desempenhou no panorama da imprensa dirigida às comunidades portuguesas".

