Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A designer portuguesa Márcia Novais foi premiada pela fundação alemã Stiftung Buchkunst pelo trabalho gráfico para o livro "Moer", de Ana Jota e Ricardo Valentim.

De acordo com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), Márcia Novais foi distinguida com uma medalha de bronze pelo design do livro, na competição internacional "Best Book Design From All Over the World", da fundação alemã Stiftung Buchkunst.

Leia mais em Bom Dia