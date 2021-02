Detalhes da missão luxemburguesa de apoio a Portugal estão a ser negociados

Hoje às 13:43 Facebook

Portugal aceitou a ajuda luxemburguesa. Os ministérios da Saúde dos dois países estão, agora, a negociar pormenores técnicos e logísticos da missão.

Quantos médicos e enfermeiros serão enviados? Onde vão ficar instalados? Em que hospitais irão prestar auxílio? Que equipamento médico será enviado do Luxemburgo para Portugal? Estas são algumas das questões que estão a ser acordadas entre os ministérios da Saúde luxemburguês e português. As negociações para acertar os pormenores logísticos e técnicos da missão luxemburguesa a Portugal iniciaram-se na sexta-feira e ainda estão a decorrer. Mas a hipótese de envio de pacientes portugueses para os hospitais do Grão-Ducado não foi equacionada.

