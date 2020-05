Dia de Portugal em Macau celebrado sem multidões

Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Exposições, música, literatura, mas sobretudo cinema vão marcar as comemorações do 10 de junho em Macau, num programa pensado para se evitar multidões, devido às restrições associadas à covid-19, anunciou a organização.

O programa deste ano do Dia de Portugal em Macau, que decorre de 4 a 28 de junho, contempla "as atividades possíveis num contexto internacional afetado pela pandemia da covid-19 e com limitações de viagens", salienta o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, em conferência de imprensa.

Paulo Cunha-Alves sublinha o facto de este ano não se realizar a tradicional romagem à Gruta de Camões, no jardim com o nome do poeta, onde é habitual depositarem-se coroas e ramos de flores junto ao busto de Luís de Camões.

Leia mais em Bom Dia