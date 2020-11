Dicionário de luxemburguês tem "glossário covid" traduzido também para português

Hoje às 12:55 Facebook

O dicionário online de luxemburguês ​​​​​​​Lod.lu tem um glossário sobre a covid-19 com traduções para várias línguas, incluindo o português.

Trata-se de uma vasta lista de conceitos e expressões relacionados com a pandemia, traduzidos em algumas ou nas quatro línguas usadas pela plataforma, isto é alemão, francês, inglês e português.

Para consultar o glossário completo, basta aceder à página principal do dicionário. O Lod.lu inclui palavras e as respetivas definições com traduções para várias línguas, incluindo o português. Basta clicar no botão covid-19 que aparece no lado esquerdo. Os termos estão disponíveis quer no glossário, quer no tradutor. Recolher obrigatório, isolamento voluntário ou autoquarentena são alguns exemplos dos termos que podem ser encontrados no glossário.

