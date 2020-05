Dificuldades económicas atingem comunidade luso-americana na Califórnia

Hoje às 13:43 Facebook

O isolamento e as dificuldades económicas provocados pela pandemia de covid-19 fizeram disparar os pedidos de assistência à Organização Portuguesa para Serviços Sociais e Oportunidades (POSSO, na sigla inglesa), que apoia a comunidade em São José, na Califórnia.

De acordo com a diretora-executiva da instituição, Bela Ferreira, a associação está agora a providenciar diariamente o triplo das refeições diárias em relação ao que fazia antes da pandemia, organizando a entrega em casa dos luso-americanos mais vulneráveis que residem naquela zona da Califórnia.

"Temos tido números muito elevados", reconheceu a responsável. "Tem sido complicado, com os idosos cresceu imenso". A POSSO serve uma região com uma comunidade considerável, estimando-se que haja cerca de 13 mil pessoas de origem portuguesa só na cidade de São José, de acordo com o US Census Bureau.

