Documentário conta histórias originais dos portugueses que emigraram para a Califórnia

Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O documentário "Untold Stories: Portuguese-Americans along the 99 corridor", que estreia esta quinta-feira num evento virtual, mostra as histórias originais dos portugueses que emigraram para o vale central da Califórnia, a maioria oriundos dos Açores.

O trabalho exibe sobretudo a experiência dos emigrantes portugueses, mas inclui o testemunho de alguns lusodescendentes. Um deles é o congressista republicano Devin Nunes, conhecido aliado do ex-presidente Donald Trump, que fala da família, do vale e da experiência na comunidade portuguesa.

O congressista democrata lusodescendente Jim Costa, que representa o 16.º distrito da Califórnia e é muito ativo na comunidade luso-americana, também partilhou a sua experiência no documentário.

Leia mais em LusoPress TV