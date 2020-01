Dois filmes portugueses no festival de curtas de Clermont-Ferrand

Hoje às 19:43 Facebook

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" de Regina Pessoa e "Entre Sombras" de Mónica Santos e Alice Eça Guimarães serão exibidas no maior e mais importante festival de curtas-metragens europeu, o Festival de Clermont-Ferrand que arranca esta sexta-feira, prolongando-se até 8 de fevereiro.

"Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", faz parte da seleção competitiva da 42.ª edição do certame. O filme de Regina Pessoa, coproduzido entre Portugal (Abi Feijó, Ciclope Filmes), França (Reginald de Guillebon, Les Armateurs) e Canadá (Julie Roy, ONF), tem sido distinguido mundialmente desde a sua estreia, como no mais importante festival de animação em Annecy (França) onde foi premiado duplamente, no Animamundi (Brasil) onde também angariou dois prémios, ou em Chicago (EUA) onde recebeu o prémio principal.

