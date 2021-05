Hoje às 12:30 Facebook

O Alex Rei dos Leitões e o Moliceiro são dois dos muitos restaurantes de Toronto que não sobreviveram à pandemia.

O Alex Rei dos Leitões estava localizado no 217 Ossington Ave e estava aberto desde 1977. No final dos anos 90 foi adquirido pela família Bento, a mesma que operava o Moliceiro. Com os sucessivos confinamentos, os dois espaços acabaram por ter de encerrar.

