Eleições legislativas dividem comunidade portuguesa em França

"A comunidade portuguesa em França é muito heterogénea", constata João Heitor, sociólogo e membro da associação portuguesa Lusofolie"s, ao explicar que os nacionais que residem em França se dividem na hora de apoiar os partidos, que na segunda volta das eleições se reduzem a três: Ensemble, coligação de Emmanuel Macron, Nupes, coligação de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon, e União Nacional, de Marine le Pen.

Hermano Sanches Ruivo, membro da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Paris, concorda que a comunidade portuguesa abrange milhares de pessoas "com simpatias por diferentes coligações", mas, de uma forma geral, mobiliza-se mais para as eleições autárquicas, reiterando que "o facto de muitos franco-portugueses estarem ligados ao associativismo faz com que se aproximem mais da política local".

Abstenção pode crescer