Em França só pode viajar mais de 100 quilómetros se tiver certificado

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério do Interior francês determinou que é obrigatório um novo certificado para sair do respetivo departamento ou para fazer mais de 100 quilómetros a partir da área de residência.

Viajar em França tem novas implicações. O Ministério do Interior francês emitiu recentemente um novo certificado para quem pretende fazer deslocações para fora da área de residência.

Assim, quem pretende sair do seu departamento ou da área de residência, num raio superior a 100 quilómetros, terá de preencher uma declaração e apresentá-la às autoridades. O documento está disponível online, no site do ministério francês.

Leia mais em Contacto