Embaixada de Portugal no Luxemburgo retoma atendimento a pensionistas a 15 de junho

O atendimento presencial para resolver o pagamento das pensões de Portugal na Embaixada de portugal no Luxemburgo vai ser retomado no próximo dia 15 de junho, anunciou o embaixador António Gamito.

Algumas dezenas de pensionistas portugueses, residentes no Luxemburgo, ainda não têm o pagamento da pensão portuguesa assegurado. O atendimento para resolução destes casos vai ser retomado no próximo dia 15 de junho.

"No quadro do desconfinamento gradual e progressivo do Luxemburgo e considerando a necessidade de se recuperar o atraso no cumprimento do cronograma de atividades elaborado pela Segurança Social Portuguesa, cuja execução foi prejudicada pelo covid-19, apesar da presença nesta embaixada, desde 2 de março passado da Adida da Segurança Social, Susana Rosa, esta embaixada está em condições de iniciar a partir de 15 de junho o atendimento presencial", é garantido numa nota enviada às redações.

