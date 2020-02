Embaixada de Portugal no Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo

Hoje às 12:34 Facebook

A Embaixada de Portugal, através da Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo, vai estar presente na 20ª edição do Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo, que decorre de 28 de fevereiro a 1 de março, na LuxExpo, em Kirchberg, no Luxemburgo.

Este ano, além da habitual participação de escritores portugueses apoiados pelo Camões, I.P., a Embaixada de Portugal dispõe de um espaço próprio no Salão do Livro, animado pelos escritores e livreiros portugueses convidados, assim como por alunos finalistas dos cursos de Português, acompanhados dos respetivos professores.

