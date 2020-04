Embaixada em Cabo Verde aconselha máxima cautela

Hoje às 13:53 Facebook

A Embaixada de Portugal em Cabo Verde pediu tranquilidade, ponderação e máxima cautela à comunidade naquele país africano, após anunciar mais 45 casos positivos de coronavírus num hotel na ilha da Boa Vista, totalizando 56 no arquipélago.

"É importante que a comunidade proceda com tranquilidade e com a máxima cautela e ponderação, mantendo as práticas de higiene individual, isolamento social e segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas autoridades de saúde portuguesas e cabo-verdianas", apelou a embaixada portuguesa na cidade da Praia.

