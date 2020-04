Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau pede calma

Hoje às 14:07 Facebook

A embaixada de Portugal na Guiné-Bissau apelou à "tranquilidade e calma" da comunidade portuguesa residente em Bissau, e pediu para serem cumpridas as ordens em vigor no país, no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Compreendendo profundamente as dificuldades que se vivem hoje na Guiné-Bissau e no mundo, a embaixada de Portugal apela à tranquilidade e calma da comunidade portuguesa aqui residente, apelando igualmente à máxima cautela e prevenção do contágio, de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde de isolamento social e higiene individual", lê-se na mensagem da embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, publicada no Facebook.

