Embaixador português agradece apelo do Partido Pirata para que Luxemburgo ajude Portugal

Hoje às 14:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo agradeceu ao Partido Pirata o apelo lançado ao Governo luxemburguês com vista à transferência de pacientes com covid-19 para o Grão-Ducado.

Numa carta endereçada aos dois deputados do partido, Sven Clément e Marc Goergen , o embaixador de Portugal no Grão-Ducado, António Gamito, agradece o apelo lançado pelos parlamentares no sentido de o Luxemburgo acolher pacientes portugueses, "tendo em conta as estreitas relações e a entreajuda entre os dois países".

Leia mais em Contacto