Emigração portuguesa para o Luxemburgo diminuiu no ano passado

Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Após dois anos de crescimento, o número de portugueses que emigraram para o Luxemburgo desceu em 2020, registando-se a entrada de 3.286 nascidos em Portugal, os quais representaram 14,6% dos estrangeiros que entraram no país, no ano passado.

De acordo com o artigo "Emigração para o Luxemburgo interrompe crescimento e diminui em 2020", de Inês Vidigal, publicado no Observatório da Emigração, nesse período foram 22.490 os estrangeiros que entraram no Grão-Ducado. Dados do Departamento de Estatísticas do Luxemburgo, citados no artigo, demonstram que a descida de entradas de portugueses em território luxemburguês acontece após dois anos de crescimento.

Leia mais em Bom Dia