Emigração portuguesa para os Países Baixos aumenta há quatro anos

Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com dados do Centraal Bureau voor de Statistiek, em 2019, entraram 2.841 portugueses nos Países Baixos. Pelo quarto ano consecutivo, aumentou o número de entradas de portugueses no país (mais 18.4% em 2019).

Atingiu-se, em 2019, um novo máximo de entradas de portugueses em território holandês durante este século. Ao longo da série temporal em análise (2000-2019), a emigração portuguesa para os Países Baixos teve um valor mínimo em 2005, com 830 entradas, e um crescimento muito acentuado entre aquele ano e 2008.

Leia mais e veja o gráfico em Bom Dia